Генич назвал три лучших летних трансфера РПЛ

Известный комментатор Константин Генич поделился своим мнением о лучших летних трансферах Российской премьер-лиги.

«Первое место отдаю Барко. На мой взгляд, его влияние на игру «Спартака» максимальное. Мало кто ожидал от Глушенкова такой прыти. Но он один из хороших игроков в «Зените», а Барко индивидуально меняет игру «Спартака» прямо на наших глазах», - цитирует Генича «РБК Спорт».

На второе место Генич поставил Максима Глушенкова, а на третье – Дмитрия Воробьёва. Последний из них в летнее трансферное окно перебрался в московский «Локомотив».

После девяти сыгранных туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Питерцы набрали 23 очка. «Краснодар» и «Локомотив» отстают от чемпиона последних лет на два балла.