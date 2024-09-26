В нижегородском «Пари НН» разделились мнения по поводу приглашения на пост главного тренера клуба рулевого «Нефтехимика» Кирилла Новикова.

По информации Legalbet, часть руководства «горожан» сомневается в Новикове. Во-первых, они хотят видеть тренера с регалиями во главе клуба, во-вторых, сомнения вызывает текущий сезон в исполнении «Нефтехимика» в рамках Мелбет-Первой лиги.

Напомним, что «Пари НН» пока что проваливает сезон под руководством Саши Илича. Клуб во всех официальных матчах сезона победил лишь два раза. Отрыв от зоны вылета в турнирной таблице РПЛ – всего лишь один балл.