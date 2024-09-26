Бывший полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич официально стал игроком ЦСКА. Об этом столичный клуб сообщил в своем телеграм-канале.

Трудовой договор 34-летнего боснийца с ЦСКА рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один год. Пьянич будет выступать за «армейцев» под 15-м номером.

Ранее Пьянич играл за «Рому», «Ювентус» и «Барселону». Последним клубом хавбека был «Шарджа» из ОАЭ.

После девяти туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Марко Николича 14 зачетных баллов.

28 сентября ЦСКА примет «Ахмат». Игра десятого тура РПЛ должна будет стартовать в 14:00 по мск.