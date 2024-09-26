«Крылья» потеряли Песьякова до международной паузы

Самарские «Крылья Советов» лишились голкипера Сергея Песьякова до октябрьской паузы на международные матчи сборных.

«У Сергея Песьякова небольшое повреждение бедра. Оно не позволит ему принять участие в матчах до международной паузы», - сказали в клубе телеканалу «Матч ТВ».

До паузы «крылышкам» предстоит сыграть с «Локомотивом» и «Химками» в рамках РПЛ.

Напомним, что Песьяков перебрался в «Крылья» прошедшим летом свободным агентом. Его предыдущим клубом был «Ростов».

«Крылья» в турнирной таблице РПЛ по итогу девяти туров идут в середине на десятом месте, обладая в активе 10 баллами.