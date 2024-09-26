Дмитриев рассказал, считает ли Соболева предателем

Вингер «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев высказался о переходе форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Это его дело. Все пишут, что он предатель и все такое. Но это футбол, тут никто не знает, что ждет тебя в будущем», — приводит слова Дмитриева портал «РБ Спорт».

Напомним, в летнее трансферное окно Соболев покинул «Спартак» и стал игроком «Зенита». Что касается Дмитриева, то он выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. Трудовой договор россиянина принадлежит «красно-белых».

После девяти туров «Зенит» возглавляет РПЛ, набрав 23 очка. «Спартак» идет на пятой позиции, имея в копилке 16 баллов.