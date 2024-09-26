Сильянов оценил игру Монтеса и Севикяна за «Локомотив»

Игрок московского «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов высказался об игре летних новичков «железнодорожников» Эдгара Севикяна и мексиканца Сесара Монтеса.

«Это, конечно, усиления для «Локомотива». Эдгар и Сесар — футболисты очень хорошего уровня. С ними комфортно играть», - пркоомментировал Сильянов для Legalbet.

Напомним, что Монтес перебрался в «Локо» из испанской «Альмерии». Что же касается Севикяна, Эдгар спустя полгода вернулся в РПЛ из «Ференцвароша».

«Локомотив» по итогу девяти туров идёт на третьем месте таблицы РПЛ, обладая в активе 21 баллом. От первого места отставание – всего два балла.