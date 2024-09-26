Тошич — о завершении карьеры: «Я дал футболу всё, что мог»

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал завершение профессиональной карьеры.

Сербский футболист признался, что долго думал над этим вопросом и ждал интересное предложение, но, к сожалению, так и не нашел тот вариант, который бы устроил его.

«В 37 лет мне надо работать втрое больше, чем в 27. Но не было предложения, которое дало бы мне мотивацию так работать. Жизнь после футбола есть. Я дал футболу все, что мог», — приводит слова Тошича «Чемпионат».

Напомним, Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. Последней командой серба была греческая «Ламия», за которую он играл с января 2023 по июль 2024 года.