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Деменко рассказал, кого хотел бы видеть в лидерах после 10-го тура РПЛ эксклюзив

26 Сентября 2024 • 15:45 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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28.09 16:30

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о топ-матчах 10-го тура РПЛ.

- В этом туре пройдут два топ-матча: «Локомотив» - «Спартак» и «Краснодар» – «Зенит». Если говорить о первой паре, у «Спартака» наметились проблемы в обороне, а «железнодорожники» славятся быстрыми атаками и в последних трех матчах забили минимум три мяча. Ожидаете много голов в этом матче?

- Бывают матчи, в которых все может решить один мяч. Но мне кажется, голы будут забиты. Хотя команды немного разные. У «Спартака» есть проблемы в обороне. Об этом и Станкович говорил. А «железнодорожники» хорошо выходят в контратаки и создают  моменты. Другое дело – реализация. Плюс «красно-белые» играют гораздо лучше с сильными командами. Да и вообще, несмотря ни на что они показывают сейчас яркий футбол.

- Тем не менее, «Спартак» не выигрывал два тура подряд. Вас это не смущает?

- Везения не хватает. Даже в концовке матча с «Динамо» это было заметно. Это влияет на психологию команды.

- В бомбардирском споре Угальде и Батракова кому отдаете предпочтение?

- У Угальде больше возможностей забить. Батраков находит моменты, и он молодец. Парень забил, почувствовал уверенность, и у него пошло. Теперь на него будут обращать пристальное  внимание. Но если Батраков сам находит позиции и забивает, то Угальде имеет больше вариативности для взятия ворот.

- Он более мастеровитый и опытный?

- Просто его позиция на поле предполагает больше возможностей забить. Это атакующий нападающий, находящийся на острие. А Батраков играет с краю. А по классу я не могу сказать, что «железнодорожник» чем-то уступает.  

- Какую игру мы увидим в этом матче?

- «Спартак» не меняется. Он контролирует мяч и ищет моменты, в том числе на контратаках. И тактику менять он не будет. Но с «Локомотивом» придется более надежно играть в обороне. 

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- Если говорить о втором топовом матче, «Краснодар» и «Зенит» - это единственные клубы, которые еще не проигрывали в РПЛ. Чья игра вам сейчас больше импонирует?

- Некоторые матч у «Краснодара» были потрясающие. Но и у «Зенита» тоже. Не могу сказать, кто сильнее по игре. Южане сейчас являются хорошим конкурентом. Они равны с питерцами по игре. На каждой позиции у них есть безболезненные замены. 

- В чем сила «Краснодара»? За счет чего он может обыграть питерцев?

- Он играет в очень интересный футбол. Мусаев проникся составом и чувствует, кого и куда надо поставить. На матч придет полный стадион болельщиков. Это тоже важно. Игроки бьются в таких матчах до конца. Мусаев достучался до ребят. Сейчас у него хорошее взаимопонимание с коллективом, плюс появилась уверенность.  

- По итогам десятого тура на первое место могут выйти три команды. Какой промежуточный итог будет наиболее закономерным?

- Если от «Зенита» первого места все ждут, то выступление «Локомотива» - это приятная неожиданность. Команда показывает интересный футбол. И «Краснодар» уже готов к лидерству. Его я и предпочел бы видеть на первом месте после следующего тура. Может это придало бы южанам чемпионскую уверенность.  

Елена Григорьевская

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