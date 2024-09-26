«Спартак» наказали за оскорбления в адрес «Зенита»

«Спартак» получил наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза по итогам дерби с «Динамо» (ничья 2:2). За оскорбления фанатов в адрес «Зенита» и скандирование ненормативной лексики «красно-белые» выплатят штраф в размере 60 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в последнее время фанаты других клубов регулярно оскорбляют «Зенит» - даже на матчах против других команд.

После девяти сыгранных туров Премьер-лиги на первом месте в турнирной таблице располагается «Зенит». Питерцы становились чемпионами в каждом из шести предыдущих сезонов.