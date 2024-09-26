Игнашевич стажировался у Карпина

Экс-наставник калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич минувшим летом прошёл стажировку у главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

Как сообщает портал «РБ Спорт», Игнашевич сам попросил о стажировке. По данным источника, тренер около недели посещал тренировки «Ростова» и постоянно вел беседы с Карпиным.

Напомним, после окончания прошлого сезона Игнашевич принял решение покинуть «Балтику». Сообщалось, что в ближайшее время он может заменить Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».

Стоит сказать, что ранее 45-летний Игнашевич работал в московских «Торпедо» и ЦСКА.