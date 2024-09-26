Петржела дал прогноз на матч «Краснодар» - «Зенит»

В субботу вечером в центральном матче десятого тура Российской премьер-лиги будут играть «Краснодар» и «Зенит». Своими мыслями по поводу этого противостояния поделился бывший тренер питерской команды Властимил Петржела. Он считает, что «быки» и «сине-бело-голубые» поделят очки.

«Думаю, в этом матче будет ничья, так как обе команды очень сильные. «Краснодар» сможет бороться с «Зенитом» на равных, учитывая их последние результаты. Команда сейчас в очень хорошей форме», - цитирует Петржелу Metaratings.

Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» стартует 28 сентября в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.