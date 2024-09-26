«Мировая звезда»: В ЦСКА анонсировали подписание контакта с Пьяничем

Миралем Пьянич в ближайшее время станет игроком ЦСКА. Комментарий на этот счёт дал Кирилл Брейдо, который в московском клубе возглавляет службу коммуникаций.

«Миралем успешно прошёл медобследование. Совсем скоро контракт будет подписан и зарегистрирован. Вижу, что все болельщики и сотрудники клуба воодушевлены приходом мировой звезды», - написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Брейдо отметил, что к Пьяничу будет приковано особое внимание, причём не только в России. По словам представителя ЦСКА, для клуба трансфер игрока с 6 миллионами подписчиков в одной из социальных сетей открывает широкие имиджевые возможности. В стане «армейцев» гордятся приходом такого игрока.

Миралем Пьянич известен в футбольном мире главным образом по игре за «Рому», «Ювентус» и «Барселону».