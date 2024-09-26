Черданцев прокомментирует дерби, Нагучев назначен на матч тура: расписание комментаторов на 10-й тур РПЛ

Завтра, 27 сентября, стартует десятый тур Российской премьер-лиги.
Официальный телеграм-канал «Матч Премьер» опубликовал полное расписание комментаторов на предстоящие матчи. На главном матче тура «Краснодар» - «Зенит» будут работать Нагучев и Меламед, а столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» прокомментируют Черданцев и Жичкин.
Полное расписание комментаторов:
- «Оренбург» – «Пари НН» — Журавель;
- «Факел» – «Рубин» — Будлянский, Шмельков;
- ЦСКА – «Ахмат» — Генич, Пойда;
- «Локомотив» – «Спартак» — Черданцев, Жичкин;
- «Краснодар» – «Зенит» — Нагучев, Меламед;
- «Ростов» – «Акрон» — Шнякин;
- «Крылья Советов» – «Химки» — Аксёнов, Коптев;
- «Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва — Трушечкин.
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