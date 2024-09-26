Черданцев прокомментирует дерби, Нагучев назначен на матч тура: расписание комментаторов на 10-й тур РПЛ

Завтра, 27 сентября, стартует десятый тур Российской премьер-лиги.

Официальный телеграм-канал «Матч Премьер» опубликовал полное расписание комментаторов на предстоящие матчи. На главном матче тура «Краснодар» - «Зенит» будут работать Нагучев и Меламед, а столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» прокомментируют Черданцев и Жичкин.

Полное расписание комментаторов: