«Зенит» оштрафовали из-за кричалок фанатов о Соболеве

Питерский «Зенит» получил наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза за оскорбительные кричалки фанатов в адрес игрока своей же команды – в адрес Александра Соболева.

За оскорбления, которые скандировали фанаты в адрес Александра Соболева на недавнем матче против «Рубина» в Кубке России, «Зенит» заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Стоит сказать, что после того кубкового матча Соболев поблагодарил болельщиков «Зенита» за великолепную поддержку.

Напомним, что несколько недель назад Александр Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака».