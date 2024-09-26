Бывший тренер «Спартака» назвал решающий фактор успеха в матче с «Локомотивом»

Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о топ-матчах 10-го тура РПЛ.

- В этом туре пройдут два топ-матча: «Локомотива» - «Спартак» и «Краснодар» – «Зенит». Кого видите фаворитами в этих парах?

- Их нет. Пары равные. Предсказать, как закончатся эти встречи сложно, потому что результат может быть любым. «Краснодар» хорошо выглядел в последней встрече. «Зениту» тоже нельзя проигрывать.

- У «Спартака» наметились проблемы в обороне, а «железнодорожники» славятся быстрыми атаками и в последних трех матчах забили минимум три мяча. Ожидаете много голов?

- Команды хорошо друг друга знают. Какие-то новшества они преподнести не смогут. Каждый будет играть аккуратно, на результат. Кто меньше допустит ошибок в обороне и реализует моменты в атаке, тот и заберет три очка. Умеет ли «Спартак» играть аккуратно? Пока с этим сложно. Но в клубе есть опытные ребята. Они пытаются наладить игру впереди, но и про защиту нельзя забывать. «Железнодорожники» хорошо умеют действовать на переходах, у них хорошая атака. Так что не думаю, что Станкович пустится в какую-то авантюру. Игра будет на результат.

- В бомбардирском споре Угальде и Батракова кому отдаете предпочтение?

- Батракова пока никто не воспринимает как нападающего, и он этим пользуется. Это как с Глушенковым. Все внимание соперники «Зенита» концентрируют на других футболистах, на ключевых. А с Угальде уже играют персонально. Он более опытный. Забьют ли эти ребята в дерби – сложно спрогнозировать. В этих командах много футболистов, которые могут отличиться.

- «Спартак» не выигрывал два тура подряд. У команды спад?

- Спада нет. Это стечение обстоятельств. Идет поиск, ротация футболистов, поэтому нет взаимопонимания. Пока состав не стабилизируется, будут такие проблемы.

- «Краснодар» и «Зенит» - единственные клубы, которые еще не проигрывали в РПЛ. Чья игра вам сейчас больше импонирует?

- «Краснодара». Он играет более интересно, изобретательно, хочет что-то придумать. А у «Зенита» все отлажено и зависит от бразильцев. Остальные им подыгрывают.

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- Насколько закономерно то, что именно «Краснодар» на данный момент «поджимает» «Зенит»?

- «Быки» еще в прошлом сезоне старались это сделать. У них сформировался костяк, и какая-то игра уже есть, в отличие от конкурентов. «Динамо», ЦСКА, «Спартак» еще находятся в поисках игры. Тренеры ищут игру. А у лидеров она найдена, поэтому они и идут на первых местах.

- В чем сила «Краснодара»? Сезон начался сложно, но в итоге нет поражений.

- Ребята хотят добиться чего-то серьезного. Добавились опытные футболисты. Появился командный дух. Не так просто его создать.

- Когда встречаются два лидера в десятом туре, можно ли сказать, что это некий промежуточный финиш?

- Да. Если победит «Зенит», он уйдет в отрыв, но мне бы этого не хотелось. Я хотел бы, чтобы победил «Краснодар» и борьба обострилась.

Елена Григорьевская