Рябчук оценил трансферы «Спартака»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук поделился комментарием о летней трансферной кампании клуба.

— Все, кто пришел в «Спартак» этим летом, точно помогут команде в достижении наших целей. Все они — отличные и качественные футболисты, — приводит слова Рябчука Legalbet.

Напомним, минувшим летом «Спартак» подписал Александра Довбню, Миенти Абену, Рикарду Мангаша, Эсекьеля Барко, Маркиньоса, Игоря Дмитриева и Виллиана Жозе.

После девяти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды Деяна Станковича 16 набранных очков.

В ближайшие выходные «красно-белых» ждет дерби против «Локомотива». Игра пройдет 28 сентября и начнется в 16:30 по мск.