Канчельскис сделал прогноз по Дзюбе

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба забил за свою карьеру 229 голов. Форвард близок к российскому рекорду Александра Кержакова, на счету которого 233 гола. Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис уверен в том, что Дзюба побьёт рекорд Кержакова в обозримом будущем.

«Думаю, Артём побьёт рекорд Кержакова за сезон. Всё зависит от того, какую Артём наберёт форму. Если он не в оптимальной форме, то, наверное, первое время будет в роли ассистента», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Перед закрытием летнего трансферного окна в России Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном». С тех пор 36-летний нападающий записал на свой счёт три голевых паса на партнёров.