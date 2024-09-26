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Канчельскис сделал прогноз по Дзюбе

26 Сентября 2024 • 14:42 Комментировать

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба забил за свою карьеру 229 голов. Форвард близок к российскому рекорду Александра Кержакова, на счету которого 233 гола. Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис уверен в том, что Дзюба побьёт рекорд Кержакова в обозримом будущем.

«Думаю, Артём побьёт рекорд Кержакова за сезон. Всё зависит от того, какую Артём наберёт форму. Если он не в оптимальной форме, то, наверное, первое время будет в роли ассистента», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Перед закрытием летнего трансферного окна в России Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном». С тех пор 36-летний нападающий записал на свой счёт три голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Андрей Канчельскис Акрон ещё теги
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