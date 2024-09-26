Кузьмичёв призвал не трогать Осинькина

Известный функционер Владимир Кузьмичёв прокомментировал информацию о возможном увольнении наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Ранее сообщалось, что 59-летний специалист будет уволен перед паузой на игры сборных.

Кузьмичёв заявил, что не будет удивлен такому исходу, ведь в российском футболе возможно все.

— Но на мой взгляд, нет смысла убирать Осинькина — он проделывает достойную работу, — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

По мнению специалиста, следует задать вопросы спортивному блоку «Крыльев Советов», ведь клуб регулярно теряет лидеров и не подписывает равноценную замену.

После девяти туров подопечные Осинькина занимают десятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.