Абена: «Уверен, что Николсон забьёт в этом сезоне больше 10 голов»

Защитник «Спартака» Миенти Абена поделился комментарием о результативности нападающего команды Шамара Николсона.

«Я уверен, что Шамар забьет в этом сезоне больше 10 голов. Нам просто нужно больше доверять ему. Это все, что ему необходимо», — приводит слова Абены Legalbet.

В текущем сезоне 27-летний ямаец принял участие в трех матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.

После девяти туров «Спартак» идет на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 16 очков.

28 сентября подопечные Деяна Станковича будут гостить у «Локомотива».