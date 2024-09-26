Семак высказался о матче против «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ближайшем матче против «Краснодара». Команды сыграют в рамках десятого тура Российской премьер-лиги.

По словам Семака, предстоящая игра не будет глобально влиять на борьбу за чемпионский титул РПЛ, хоть команды и занимают в турнирной таблице первое («Зенит») и второе («Краснодар») места.

«Конечно, интерес особый, потому что встречаются команды, занимающие первое и второе место. В последние годы всегда матчи между «Зенитом» и «Краснодаром» проходят в упорной борьбе, смотреть их очень интересно. Но говорить глобально о распределении мест, конечно, преждевременно», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

В девяти прошедших турах «Зенит» набрал 23 очка (семь побед и две ничьи), а «Краснодар» - 21 (шесть побед и три ничьи). Как видим, обе команды имеют ноль в графе поражений.

Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится в субботу, 28 сентября. Стартовый свисток игроки и болельщики услышат в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.