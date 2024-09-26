«Претенденты на чемпионство»: Семак оценил «Краснодар»

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о ближайшем сопернике – в субботу питерцы сыграют против «Краснодара». Команда Мурада Мусаева в этом сезоне Премьер-лиги ещё не проигрывала (шесть побед и три ничьи).

«И в прошлом сезоне «Краснодар» смотрелся очень хорошо, команда добилась хорошего результата, и в этом году они играют достаточно уверенно – хороший баланс между атакой и обороной. В принципе, это один из претендентов на чемпионство в этом сезоне», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Матч Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдёт в субботу, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Зенит» занимает в турнирной таблице РПЛ первое место (23 очка), а «Краснодар» - второе (21 очко).