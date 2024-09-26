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Ловчев: «Покупка Дуарте — ошибка «Спартака»

26 Сентября 2024 • 14:04 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 2.45 X 3.75 2 2.75
28.09 16:30

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об обороне «красно-белых».

«Приобретение Алексиса Дуарте — ошибка, Олег Рябчук — средненький, как и Никита Чернов, из‑за этого сдвигают назад Руслана Литвинова. Денисов довольно слабый игрок», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

По мнению эксперта, сейчас у столичного клуба очень слабая оборона.  

После девяти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.

В следующем туре «красно-белые» встретятся с «Локомотивом». Старт поединка запланирован на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Никита Чернов Руслан Литвинов Олег Рябчук Даниил Денисов Алексис Дуарте ещё теги

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