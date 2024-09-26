Семак рассказал, кто травмирован в «Зените»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровой ситуации в преддверии матча Премьер-лиги против «Краснодара».

«Посмотрим, насколько Ильзат Ахметов будет готов сыграть. А в остальном у нас точно не смогут сыграть Родригао и Волков», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

По словам Семака, вопрос возвращения Волкова можно не поднимать до зимы, поскольку футболист выбыл на долгий срок. А вот Родригао должен вернуться в строй в обозримом будущем.

«Что касается Родригао, то ждём его в ближайшее время. А ещё, к нашему большому сожалению, Миша Кержаков получил травму, он тоже не сможет помочь», - сказал Семак.

В настоящий момент «Зенит» готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Краснодара». Команды сыграют в субботу, 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.