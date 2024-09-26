Семак высказался о состоянии Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу состояния атакующего полузащитника Максима Глушенкова. У специалиста спросили, готов ли футболист провести полный матч.

«Посмотрим, проанализируем. Шанс есть, он уже вышел в прошлом матче, немного сыграл, и мы будем отталкиваться от того, насколько он готов, поговорим с ним и посмотрим на те результаты, которые у него есть в тренировочных занятиях – именно по функциональному состоянию», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Как известно, Максим Глушенков недавно восстановился после перелома лучевой кости и поучаствовал в матче против «Факела».

В субботу, 28 сентября, «Зенит» проведёт гостевой матч Российской премьер-лиги против «Краснодара». Игра стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResut.