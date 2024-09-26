Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пьянич подписал контракт с ЦСКА – источник

26 Сентября 2024 • 13:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1 1.53 X 4.30 2 6.60
28.09 14:00

Полузащитник Миралем Пьянич стал футболистом ЦСКА. 34-летний боснийский футболист заключил с московским клубом контракт на один сезон с опцией продления ещё на один год. Об этом на своих страницах рассказывает Sport24.

Теперь нужно дождаться официального объявления о трансфере Пьянича от ЦСКА. «Армейцы» подпишут боснийца бесплатно – в последние месяцы Миралем пребывал в статусе свободного агента после ухода из клуба «Шарджа» (ОАЭ).

Миралем Пьянич известен в футбольном мире главным образом по играм за «Рому», «Ювентус» и «Барселону».

Добавим, что ЦСКА сейчас занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Миралем Пьянич трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Сентября
13:43
Ставка и прогноз на матч ЦСКА — Ахмат чемпионата России — 28 сентября 2024
13:27
Ставка и прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Ахмат РПЛ — 28 сентября 2024
25 Сентября
21:45
Бесплатная ставка и прогноз на матч ЦСКА – Ахмат чемпионата России – 28 сентября 2024
15:37
Масалитин считает, что Пьянич не нужен ЦСКА
15:36
Петржела не верит, что Пьянич поможет ЦСКА
15:25
Алдонин: «Пьянич — большой мастер» 1
14:39
Пономарёв считает, что Пьянич может стать лидером ЦСКА
14:17
Валерий Новиков — о Пьяниче: «Лишь бы бабки платили, и они мировоззрение меняют»
14:09
Нигматуллин — о Пьяниче в ЦСКА: «За деньги — да»
24 Сентября
22:17
Агент подтвердил договорённость Пьянича с ЦСКА 2
20:19
Пьянич подпишет контракт с ЦСКА — известны детали
16:47
Тошич хочет вернуться в ЦСКА
23 Сентября
14:00
Трансфер Пьянича в ЦСКА смотрится маловероятным
22 Сентября
15:45
ЦСКА ещё не согласовал контракт с Пьяничем
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм» Кроос – о руке Кукурельи: «УЕФА понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой – это успокаивает» Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на кубковый матч «Ахмат» опять без победы: Два пенальти не поставили, гол отменили, а «Крылья Советов» отыгрались в концовке Холанн пропустит ближайший матч «Манчестер Сити» Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе Экс-вратарь «Реала» готов к переходу в «Барселону» Тер Штеген перенёс операцию после тяжёлой травмы Кто топил и кто тащил «Крылья Советов» в игре с «Ахматом» Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб – это не «Реал»
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Спортивные новости
Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» «Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Сентября
14:47 · Россия. Премьер-лига
Рябчук оценил трансферы «Спартака»
14:42 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис сделал прогноз по Дзюбе
14:35 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв призвал не трогать Осинькина
14:27 · Россия. Премьер-лига
Абена: «Уверен, что Николсон забьёт в этом сезоне больше 10 голов»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о матче против «Краснодара»
14:15 · Россия. Премьер-лига
«Претенденты на чемпионство»: Семак оценил «Краснодар»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Покупка Дуарте — ошибка «Спартака»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, кто травмирован в «Зените»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о состоянии Глушенкова
13:37 · Россия. Премьер-лига
Пьянич подписал контракт с ЦСКА – источник
13:06 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Караваев: «Матч с «Краснодаром» будет за первое место»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Шабаров высказался о работе Осинькина в «Крыльях Советов»
12:32 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок ЦСКА Миланов: «Надеюсь, российские клубы вернутся в еврокубки»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Шабаров объяснил спад в игре Пиняева
12:04 · Россия. Премьер-лига
Титов оценил работу Станковича в «Спартаке»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Агент назвал клуб РПЛ, в который никогда не перейдёт Тюкавин
11:47 · Россия. Премьер-лига
Башич: «Коваленко - будущее российского футбола»
11:21 · Россия. Премьер-лига
Червиченко - об Абаскале: РПЛ не для него, его уровень - Первая лига
11:11 · Россия. Премьер-лига
Филин: «Джикия хороший футболист, но ему надо набрать кондиции»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Бобёр отреагировал на слухи об отставке Осинькина из «Крыльев Советов»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Переход Пьянича в ЦСКА прославляет РПЛ»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Бывший вратарь «Краснодара»: «Мне было очень некомфортно в «Краснодаре»
10:35 · Кубок России
Поддубский: «Можно сказать, что не повезло со жребием»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Крицюк: «Сложно радоваться золоту в РПЛ, когда не в основе»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Гойкович: «Пьянич - самый звёздный футболист, который будет играть в России»
Все новости
Рекомендуем