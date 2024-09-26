Пьянич подписал контракт с ЦСКА – источник

Полузащитник Миралем Пьянич стал футболистом ЦСКА. 34-летний боснийский футболист заключил с московским клубом контракт на один сезон с опцией продления ещё на один год. Об этом на своих страницах рассказывает Sport24.

Теперь нужно дождаться официального объявления о трансфере Пьянича от ЦСКА. «Армейцы» подпишут боснийца бесплатно – в последние месяцы Миралем пребывал в статусе свободного агента после ухода из клуба «Шарджа» (ОАЭ).

Миралем Пьянич известен в футбольном мире главным образом по играм за «Рому», «Ювентус» и «Барселону».

Добавим, что ЦСКА сейчас занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.