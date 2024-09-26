Игрок «Зенита» Караваев: «Матч с «Краснодаром» будет за первое место»

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о предстоящем поединке против «Краснодара» в рамках десятого тура чемпионата России.

«Ожидания - самые эмоциональные: это будет игра за первое место, встречаются два лидера, с нетерпением её ждем», - приводит слова футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Центральный матч десятого тура состоится на стадионе в Краснодаре в субботу, 28 сентября. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени.

В преддверии поединка «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» является лидером.