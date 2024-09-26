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Заза Джанашия: «Только не сравнивайте Батракова с Лоськовым. Лоськов был профессор!» эксклюзив

26 Сентября 2024 • 16:05 Комментировать

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выразил надежду, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков не перейдет в «Зенит» в ближайшее трансферное окно.

- Кто фаворит в матче «Локомотив» - «Спартак»?

- Очевидного фаворита я не вижу. Силы примерно равны. Возможно, небольшое преимущество будет у железнодорожников, так как они играют в родных стенах. Рассчитываю на победу своей бывшей команды.

- Ждете дуэли в центре поля между Батраковым и Барко?

- Бартраков сейчас на подъеме, радует глаз! Должен сыграть на своем уровне. Связываю с ним определенные надежды  в этом дерби.

- Батракова по праву уже сравнивают с Лоськовым?

- Нет, что вы! Не надо этого делать ни в коем случае!

- Почему?

- Рано! Батракову до Лоськова пока еще очень далеко. Лоськов – это вообще профессор, он мог сделать на поле все, что угодно. Все умел! Батракову еще учиться и учиться.

- А на Измайлова Батракова похож?

- Батраков идет своим путем. Тогда был немного другой футбол. Измайлов все же играл в несколько другой манере. Но сравнивать Батракова с Лоськовым – сейчас просто нереально.

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- Не боитесь, что «Зенит» уведет Батракова у «Локо»?

- Вообще это в стиле «Зенита», да… Это политика питерского клуба. Но теперь все зависит от «Локомотива». Надеюсь, «Локо» не отпустит своего игрока, если, конечно, хочет на что-то претендовать. Но я не знаю до конца, что творится в «Локо».

- Но Глушенкова то «Зенит» увел.

- Это да… С одной стороны, потеря для «Локомотива». Но с другой, хорошо, что Глушенков не потерялся в «Зените», вышел на ведущие роли. С профессиональной точки зрения за него можно только порадоваться.

- Вот как?

- Я сейчас рассуждаю как бывший футболист. Человек пошел на повышение и сейчас делает погоду в «Зените». Молодец, не растворился, не потерялся. Смог найти взаимопонимание с бразильцами

- Помимо Батракова, кто вам нравится в этом «Локомотиве»?

- У Галактионова довольно ровная, сбалансированная команда. Неплохой состав, есть перспектива. Наверное, не хватает двух-трех человек. Все-таки если один защитник, не дай бог, сломается, равноценной замены ему нет. Вот тут могут возникнуть проблемы.

- Вам нравится «Спартак» Станковича?

- Да как вам сказать... Посмотрел игру с «Динамо». Нестабильный «Спартак», весьма нестабильный. Может выдать яркий матч, потом уйти в тень. В большинстве упустили победу над бело-голубыми. Так что есть проблемы.

Одарённый Батраков не единственный, кем может похвастаться «Локомотив»: воспитанники, которые играют чемпионате России

Александр Сычев

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Заза Джанашия РПЛ Алексей Батраков ещё теги
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