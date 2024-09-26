Шабаров высказался о работе Осинькина в «Крыльях Советов»

Рулевой молодежной сборной России Иван Шабаров поделился мнением о работе главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.
«Мне нравится работа Осинькина. Они где-то жертвуют результатом, чтобы игроки доросли. Но не все могут это себе позволить, где-то по три игрока на одну позицию. В условном «Спартаке» или «Зените» нельзя это осуществить», - приводит слова специалиста «Чемпионат».
После девяти туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали десять баллов. Самарская команда занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Осинькина встретятся с подмосковными «Химками».
Бан пользователя