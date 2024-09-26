Шабаров высказался о работе Осинькина в «Крыльях Советов»

«Мне нравится работа Осинькина. Они где-то жертвуют результатом, чтобы игроки доросли. Но не все могут это себе позволить, где-то по три игрока на одну позицию. В условном «Спартаке» или «Зените» нельзя это осуществить», - приводит слова специалиста «Чемпионат».