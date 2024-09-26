Бывший игрок ЦСКА Миланов: «Надеюсь, российские клубы вернутся в еврокубки»

Экс-игрок московского ЦСКА Георги Миланов поделился мнением об отстранении российских клубом от международных турниров.
«Спорт и политика - разные вещи. Спорт - это совершенно другое. Я вообще не люблю говорить про политику. Я очень надеюсь, что вся эта ситуация разрешится и российские клубы вернутся в еврокубки», - передает слова Миланова «РБ Спорт».
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований. В связи с этим национальная команда может проводить исключительно товарищеские матчи.
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