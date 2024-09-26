Шабаров объяснил спад в игре Пиняева

Наставник молодежной сборной России Иван Шабаров высказался о снизившейся результативности атакующего полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.
«На Сергея были возложены большие ожидания. Мы все торопимся, может быть, нам самим надо быть поспокойнее - растёт игрок и растёт. Не забывайте, ему ещё не исполнилось 20 лет», - передает слова специалиста «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний Пиняев провел восемь поединков. Полузащитник отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Трудовое соглашение Сергея с «железнодорожниками» рассчитано до конца июня 2028 года.
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