Титов оценил работу Станковича в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.
«Станкович определился с костяком и отталкивается от него. Сегодняшняя ситуация с составом команды меня радует. Нет бесконечной ротации, большого количества замен, что мы видели при предыдущем тренере», - приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».
По итогам девяти туров чемпионата России «красно-белые» набрали 16 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем поединке «Спартак» на выезде померяется силами с «Локомотивом» на «РЖД Арене».
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