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Агент назвал клуб РПЛ, в который никогда не перейдёт Тюкавин

26 Сентября 2024 • 11:55 Комментировать

Агент Алексей Сафонов, который представляет интересы нападающего сборной России и московского «Динамо» Константина Тюкавина, назвал клуб, в который никогда не перейдет форвард.

«Костя никогда не перейдёт в «Зенит», он не хочет туда. У нас для России нет никакой суммы отступных. Не думаю, что в России он поменяет какую-то команду», - передает слова агента «РБ Спорт».

Тюкавин выступает за «Динамо» с 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего нападающего в 16 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин ещё теги
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