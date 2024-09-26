Агент назвал клуб РПЛ, в который никогда не перейдёт Тюкавин

Агент Алексей Сафонов, который представляет интересы нападающего сборной России и московского «Динамо» Константина Тюкавина, назвал клуб, в который никогда не перейдет форвард.

«Костя никогда не перейдёт в «Зенит», он не хочет туда. У нас для России нет никакой суммы отступных. Не думаю, что в России он поменяет какую-то команду», - передает слова агента «РБ Спорт».

Тюкавин выступает за «Динамо» с 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего нападающего в 16 миллионов евро.