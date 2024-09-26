Башич: «Коваленко - будущее российского футбола»

Хавбек «Оренбурга» Иван Башич поделился мнением о новичке команды Александре Коваленко, перешедшем из петербургского «Зенита».
«Коваленко - будущее российского футбола. Он хороший игрок и большой талант, но ему нужно работать дальше, чтобы перейти на новый уровень. Тогда он станет топовым игроком в России», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».
21-летний Коваленко перешел в «Оренбург» за два миллиона евро. Он подписал с клубом четырехлетнее трудовое соглашение.
После девяти туров чемпионата России «Оренбург» с семью очками находится на 13-м месте в таблице.
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