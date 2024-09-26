У ФИФА большие проблемы: мировые звёзды бьют тревогу и готовы бойкотировать матчи из-за плотного графика

Совсем недавно отгремели первые матчи Лиги чемпионов в новом формате, а через пару дней прошли матчи в национальных чемпионатах. Действительно, календарь игр в этом сезоне кажется куда более сложным, а многие футболисты уже жалуются. Однако проблема куда глубже, нежели изменения формата ЛЧ. Давайте рассмотрим, насколько футбольный календарь загружен на самом деле и к чему может привести подобное нововведение.

Слова Кевина Де Брёйне

Как уже было упомянуто в начале текста, многие футболисты начинают жаловаться на календарь этого сезона. И один из этих игроков – самый известный полузащитник современности, бельгийский гений Кевин Де Брёйне. Полузащитник «Манчестер Сити» подверг УЕФА и ФИФА жёсткой критике за плотный календарь этого сезона. Хавбек отметил, что все это происходит только лишь по одной причине: федерацию футбола волнуют исключительно деньги.

«Сезоны становятся все длиннее. Может быть, этот сезон пройдёт нормально, но календарь станет ещё сложнее с чемпионатом мира-2026. Некоторые профсоюзы игроков пытались найти решения, но ничего не меняется. УЕФА и ФИФА наплевать. Их волнуют деньги!» — цитирует Де Брёйне RTBF.

Причина

Давайте для начала расставим все точки над «i». Собственно, почему начался конфликт интересов в мире футбола по поводу календаря? Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) подала судебный иск против ФИФА, а всё дело в новом формате проведения клубного чемпионата мира. FIFPro оспаривает законность изменений в календаре матчей сборных и клубного чемпионата мира 2025 года.

Иск был инициирован ассоциациями из Англии (PFA) и Франции (UNFP), которые утверждают, что ФИФА нарушает права игроков и законодательство Европейского союза. Согласитесь, заявление весьма дерзкое и яркое, учитывая уровень, на котором обсуждаются подобные вопросы.

«ФИФА игнорирует диалог и продолжает расширять календарь, несмотря на протесты профсоюзов», — говорится в их заявлении.

Клубный чемпионат мира пройдет в новом формате с 15 июня по 13 июля 2025 года. В турнире впервые примут участие 32 клуба из 6 конфедераций: УЕФА (12 команд), АФК (4), КАФ (4), КОНКАКАФ (4), КОНМЕБОЛ (6) и ОФК (1). Ещё одно место будет отдано команде из страны-хозяйки турнира. Турнир должны принять Соединенные Штаты Америки.

Теперь нам становится понятно, о чём говорит Кевин Де Брёйне. Хорошо, 2025 год – это время, когда игры сборных будут на паузе. Но вот что делать в 2026 году, когда летом должен будет пройти чемпионат мира? Получается, мундиаль сборных будет стартовать сразу после клубного, а то и раньше? В таком случае у игроков просто не останется времени на отпуск. В любом случае клубный чемпионат мира ФИФА будет вынуждена куда-то впихнуть даже в таком плотном графике.

Стоит выделить вообще, кто начал говорить о плотном календаре:

Мануэль Аканджи из «Манчестер Сити» заявил, что может завершить карьеру при такой плотности в 31 год (сейчас ему 29).

Тьерри Анри: «С лучшими игроками мира обращаются как со скотом».

Унаи Эмери: «Это сложно, слишком много матчей».

Можно подумать, что так говорят только в Англии. Нет, главный тренер «Аталанты» ещё в 2021 году жаловался на тяжёлый график. Томас Тухель вообще посчитал, что во время работы в «Челси» в 2022 году, игроки должны сыграть 67 матчей!

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Проблемы для футбола

Теперь давайте поговорим, чем это грозит командам, футболистам, тренерам, болельщикам, руководителям и футболу в целом. В первую очередь конечно же плотный календарь отразится на игроках и их состоянии и самочувствии. Больше игр – это больше перелётов: акклиматизация тоже неблагоприятно сказывается на состоянии игроков. Конечно, главный минус для футболистов – это рост риска получить травмы. Повышенная плотность матчей приводит к увеличению физической нагрузки и, как следствие, к усталости игроков, травмам и снижению качества игры. Нельзя отбрасывать и психологический фактор. Накопленная усталость может привести к последствиям, от которых футболисту в дальнейшем тяжело будет избавиться. В спорте бывают случаи, когда карьеры завершаются или приостанавливаются с формулировкой: «Я просто уже устал».

При высокой плотности игр достанется и тренерам. Наставники будут вынуждены чаще проводить ротацию состава, чтобы не загонять своих подопечных. Во-первых, получится это не у всех. Объективно говоря, только топовые клубы могут безболезненно заменять футболистов на поле, а для других команд высокая плотность матчей – это ад. Там игроки будут уставать ещё сильнее. То есть это нововведение идёт на пользу исключительно большим командам. Во-вторых, даже если состав и пройдёт благополучно ротацию, это так или иначе повлияет на сыгранность коллектива. Ведь очень сложно управлять командой, когда из её обоймы постоянно кто-то вынужден выпадать.

Определённая проблема возникнет и у болельщиков. Согласитесь, нам не так уж хочется чего-то, что у нас и без того в достатке. Избыток, а точнее, переизбыток матчей может привести к снижению интереса. Для того чтобы топовые клубы встречались, выясняли, кто из них сильнее, существует Лига чемпионов. А если подобные матчи будут проводиться на клубном чемпионате мира, вызовут ли они такой же интерес? На этот счёт точно будут неоднозначные мнения. Иногда кажется, что весь смак от топовых встреч именно в том, что мы их ждём, что они достаточно редки. А если они будут чаще, то и градус противостояний снизится.

Итог

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что проблемы действительно есть, и их градус с каждым днём только накаляется. По факту на наших глазах разворачивается открытый конфликт, в который вступают ФИФА и футболисты. И как бы странно ни звучало, находятся они по разные стороны. Так или иначе, футбол – это прежде всего игроки, болельщики и тренеры, а не федерации. Поэтому руководители должны найти какой-то компромисс и постараться удовлетворить желания игроков, многие из которых уже выражают недовольство.

Фото: Globallookpress.com

Николай Алексеев