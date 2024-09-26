Червиченко - об Абаскале: РПЛ не для него, его уровень - Первая лига

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возвращении бывшего главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля в Россию. Специалист был замечен на недавнем матче между «Спартаком» и «Динамо».

«С чего решили, что он здесь ищет себе работу. Мне кажется, он никому не подошел бы, судя по его результатам в России и Испании. Потянул бы уровень Первой лиги? Может быть, и потянул бы», - передает слова Червиченко «Спорт день за днём».

Напомним, что Абаскаль занимал пост главного тренера «народной команды» с 2022 по 2024 год. Последним местом работы специалиста была испанская «Гранада».