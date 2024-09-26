Филин: «Джикия хороший футболист, но ему надо набрать кондиции»

Игрок подмосковных «Химок» Александр Филин поделился мнением об адаптации в коллективе защитника Георгия Джикии.
«Джикия сейчас готовится и набирает физическую форму. Как тренер решит, так он будет играть. Георгий - хороший футболист, но ему надо ещё набрать кондиции», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Джикия перешел в подмосковный коллектив на правах свободного агента. Предыдущим местом работы защитника был столичный «Спартак».
После девяти туров чемпионата России подмосковная команда набрала семь баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.
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