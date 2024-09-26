Бобёр отреагировал на слухи об отставке Осинькина из «Крыльев Советов»

Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился мнением о возможной отставке Игоря Осинькина с поста наставника команды.
«На данном этапе отставка Осинькина - это слухи. Команда в очередной раз обновилась. Пока не всё гладко, но такие периоды уже были и довольно неплохо из них выходили», - приводит слова бывшего футболиста «Чемпионат».
По итогам девяти туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали десять баллов и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате самарская команда проведет против подмосковных «Химок» 29 сентября.
Бан пользователя