Попов: «Переход Пьянича в ЦСКА прославляет РПЛ»

Экс-футболист казанского «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о возможном переходе бывшего полузащитника «Барселоны» и «Ювентуса» Миралема Пьянича в московский ЦСКА.
«Конечно, это топ игрок. Он играл на самом высоком уровне, за лучшие команды мира. Хоть это и возрастной игрок, но это прославляет РПЛ, что у нас есть такие футболисты», - передает слова Алексея «Спорт день за днём».
Накануне сообщалось, что Пьянич прилетел в Москву и прошел медицинское обследование перед трансфером в ЦСКА. В настоящий момент 34-летний босниец является свободным агентом. Его последним клубом была «Шарджа» (ОАЭ).
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