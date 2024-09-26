Бывший вратарь «Краснодара»: «Мне было очень некомфортно в «Краснодаре»

«Мне было очень некомфортно в «Краснодаре», каждый год я хотел покинуть клуб. Но для этого нужно было отыграть приличный отрезок, чтобы меня заметили. А у меня травмы. Получался замкнутый круг», - передает слова вратаря «Спорт-Экспресс».