Бывший вратарь «Краснодара»: «Мне было очень некомфортно в «Краснодаре»

Бывший голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк вспомнил о периоде карьеры в стане «быков».
«Мне было очень некомфортно в «Краснодаре», каждый год я хотел покинуть клуб. Но для этого нужно было отыграть приличный отрезок, чтобы меня заметили. А у меня травмы. Получался замкнутый круг», - передает слова вратаря «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Крицюк защищал цвета краснодарского клуба с 2016 по 2020 года. За краснодарскую команду вратарь провел 72 поединка и пропустил 63 гола. В настоящий момент Станислав выступает за «Тюмень» в Мелбет-Первой лиге.
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