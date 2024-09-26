Крицюк: «Сложно радоваться золоту в РПЛ, когда не в основе»

«Не совсем ощущаю. Мне сложно радоваться золоту в РПЛ или любому другому достижению, когда я не в основе. На мой взгляд, для этого нужно провести минимум 60-70% матчей в сезоне», - передает слова Крицюка «Спорт-Экспресс».