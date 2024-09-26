Гойкович: «Пьянич - самый звёздный футболист, который будет играть в России»

Бывший футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович дал комментарий касательно грядущего перехода соотечественника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Пьянич - большое приобретение для ЦСКА. Он по-прежнему большой профессионал. Думаю, что Пьянич - самый звездный футболист, который будет играть в России», - передает слова Гойковича Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что 34-летний Пьянич прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА. Стороны заключат однолетнее трудовое соглашение с возможностью продления на один сезон. Ранее Пьянич поиграл за «Барселону», «Ювентус» и другие клубы.