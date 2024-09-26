Широков высказался о переходе Пьянича в ЦСКА

Бывший футболист сборной России Роман Широков в беседе с журналистами поделился мнением о возможном переходе боснийца Миралема Пьянича в московский ЦСКА.
«У меня нет телевизора в будущее, поэтому не могу сказать, усиление ли нынешний Пьянич для ЦСКА. Когда он будет выступать в Москве, тогда и будем оценивать», - приводит слова Широкова Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что 34-летний босниец переходит в «армейский» клуб на правах свободного агента. Пьянич близок к подписанию однолетнего трудового договора с возможностью пролонгации на один сезон. Его последним местом работы была «Шарджа».
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