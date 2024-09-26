Пиняев объяснил свою низкую результативность в новом сезоне РПЛ

Атакующий полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о своей статистике на старте сезона-2024/2025.
«Есть моменты: было бы куда хуже, если бы они не появлялись. Надо начать и реализовывать. Надеюсь, уже в самом ближайшем будущем будет намного больше голов», - передает слова Пиняева телеканал «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне чемпионата России Пиняев провел восемь поединков, в которых отметился голом и результативной передачей. После девяти туров Премьер-лиги «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице. В ближайшем матче «Локо» встретится со «Спартаком».
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