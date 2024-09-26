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Корнаухов сделал прогноз на дерби «Локомотив» - «Спартак»

26 Сентября 2024 • 09:25 Комментировать

Бывший игрок московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался о грядущем столичном дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках десятого тура Премьер-лиги.

«Футболисты «Спартака» при Станковиче показали, что если ловят кураж, то играют очень здорово. Думаю, что в матче с «Локомотивом» будет открытая игра, команды забьют много мячей», - поделился мыслями Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают третье место, а гости – пятое.

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Локомотив Москва Спартак Москва Олег Корнаухов ещё теги
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