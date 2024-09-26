Смородская: «Меня не удивляет переход Пьянича в ЦСКА»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением относительно грядущего трансфера Миралема Пьянича в московский ЦСКА.
«Меня не удивляет переход Пьянича в ЦСКА. Его слова про Россию? У футболистов собственные интересы превыше всего, они готовы поменять свое мнение и мировоззрение за деньги - меня это не удивляет», - передает слова Смородской «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что Пьянич прибыл в Москву и прошел медицинский осмотр перед трансфером в ЦСКА. Стороны близки к подписанию однолетнего трудового соглашения с возможностью пролонгации на один сезон.
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