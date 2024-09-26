Жирков оценил перспективы ЦСКА в РПЛ

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков поделился мнением о перспективах московского ЦСКА в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.
«Интересная команда. Неплохие перспективы. Я не так давно ездил к ним, посмотрел, как они тренируются. Произвело хорошее впечатление. На какое место могут претендовать? После «Зенита», - передают слова Жиркова «Известия».
После девяти туров Российской премьер-лиги «армейцы» набрали 14 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. Подопечные Марко Николича отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на девять очков. В ближайшем матче ЦСКА примет грозненский «Ахмат».
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