ЦСКА обратился к Тошичу, завершившему карьеру

«Зоран Тошич принял решение завершить игровую карьеру! В составе «армейцев» он становился трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Спасибо за всё, Зоран» - говорится в публикации российского топ-клуба.