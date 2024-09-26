ЦСКА обратился к Тошичу, завершившему карьеру

Московский ЦСКА прокомментировал решение сербского нападающего Зорана Тошича завершить игровую карьеру.
«Зоран Тошич принял решение завершить игровую карьеру! В составе «армейцев» он становился трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Спасибо за всё, Зоран» - говорится в публикации российского топ-клуба.
Напомним, что сербский форвард защищал цвета московского коллектива с 2010 по 2017 год. В составе национальной сборной Сербии Зоран провел 76 поединков. Нападающий записал на свой счет 11 забитых мячей.
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