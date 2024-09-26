Радимов оценил переход Пьянича в ЦСКА

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о потенциальном трансфере боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.
«Пьянич - игрок высочайшего уровня. Понятно, что он сейчас не на пике, но мастерства у него очень много. Я думаю, он найдёт контакт с футболистами уровня Файзуллаева и Облякова», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что 34-летний хавбек прибыл в Россию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с «армейцами». Миралем известен в Европе п выступлениям за «Барселону», «Ювентус» и «Рому».
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