Радимов оценил переход Пьянича в ЦСКА

«Пьянич - игрок высочайшего уровня. Понятно, что он сейчас не на пике, но мастерства у него очень много. Я думаю, он найдёт контакт с футболистами уровня Файзуллаева и Облякова», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».