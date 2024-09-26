Ловчев высказался о предстоящем дерби «Локомотив» - «Спартак»

«Жду красивую игру. На результат повлияет игра защитников обеих команд. «Локомотив» ещё как‑то держит оборону за счёт того, что играет с мячом впереди. А у «Спартака» уже много лет проблемы с защитой», - высказался Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».