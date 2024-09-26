Ловчев высказался о предстоящем дерби «Локомотив» - «Спартак»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился мыслями относительно поединка между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках десятого тура Премьер-лиги.
«Жду красивую игру. На результат повлияет игра защитников обеих команд. «Локомотив» ещё как‑то держит оборону за счёт того, что играет с мячом впереди. А у «Спартака» уже много лет проблемы с защитой», - высказался Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Дерби «Локомотив» - «Спартак» состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Хозяева занимают третье место в таблице, а гости – пятое.
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