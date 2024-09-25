Бывший сербский легионер московского ЦСКА Зоран Тошич в 37 лет завершил карьеру футболиста. О решении Зоран написал в своей соцсети.

«Всему хорошему однажды приходит конец. Я надеялся, что такой момент не наступит никогда, но я завершаю свою футбольную карьеру», - пишет Тошич.

Напомним, что последним клубом Зорана был греческий клуб «Ламия». На протяжении карьеры он успел поиграть в «Партизане», «Манчестер Юнайтед», костанайском «Тоболе» и нескольких других клубах.

«Футбол останется моей самой большой страстью. Увидимся в другой роли», - добавил Тошич, намекнув на то, что из футбола он не уйдёт.